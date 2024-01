CMO adia para 12h30 reunião de líderes que antecede votação do Orçamento

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) adiou para às 12h30 dessa quinta-feira, 21, a reunião de líderes que antecede a votação do relatório do Projeto de Lei Orçamentário Anual (PLOA), elaborado pelo deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP). A expectativa é de que o texto seja votado ainda nesta quinta em plenário.

Como mostrou na quarta-feira, 20, o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), uma disputa entre os partidos no Congresso levou ao adiamento da votação da LOA na quarta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O PSD bloqueou a votação ao verificar, no relatório Motta, que as comissões de Agricultura da Câmara e Senado receberam apenas R$ 100 milhões em emendas parlamentares para investimentos no setor.