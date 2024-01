Ceará tem diesel, gasolina e etanol mais caros do Nordeste em dezembro

Isso porque o preço da gasolina fechou o período a R$ 5,86, com redução de 0,51% ante novembro. O etanol ficou 1,38% mais barato e fechou a R$ 4,28.

Já o diesel comum foi comercializado a R$ 6,07, com recuo de 2,41%, e o S-10 fechou a R$ 6,18, após ficar 1,90% mais barato.

"A redução no preço do diesel comum e do etanol registrada no Nordeste foi das mais expressivas de todo o País, quando comparada à das demais regiões. O Ceará apresentou o maior aumento entre os Estados para a gasolina", ressalta Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

No período, o etanol foi considerado mais vantajoso para abastecimento na Bahia, Paraíba e em Pernambuco. De acordo com Pina, o combustível também oferece maior vantagem ao meio ambiente, por contribuir com a redução das emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.