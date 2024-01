Toffoli suspende multa de R$ 10,3 bilhões do acordo de leniência do grupo J&F

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu nesta quarta-feira, 20, a multa de R$ 10,3 bilhões do acordo de leniência do grupo J&F. Advogados do grupo informaram que o valor já foi repactuado para R$ 3,5 bilhões.

A empresa pediu a suspensão de "todas as obrigações pecuniárias" decorrentes do acordo fechado com o Ministério Público Federal (MPF) enquanto analisa os documentos da Operação Spoofing, que prendeu os hackers da Lava Jato.

A J&F pretende usar o material para pedir a revisão da leniência. A empresa defende que é preciso "corrigir abusos" do acordo. Um deles seria o suposto uso de provas ilícitas.