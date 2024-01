Petróleo fecha em alta com tensão no Mar Vermelho, mas Brent não sustenta patamar de US$ 80

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta, prosseguindo a recuperação nos preços que é apoiada pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio. Durante o pregão, o Brent chegou a retomar o nível de US$ 80 o barril, mas o ímpeto foi perdido ao fim do dia. A questão principal no momento é o Mar Vermelho, com os ataques da milícia iemenita Houthi a navios na região levando riscos ao transporte pelo Canal de Suez e fazendo com que embarcações alterem suas rotas neste importante ponto da geografia marítima global, ameaçando a oferta. Por outro lado, a sessão contou com uma alta acima do esperado nos estoques da commodity nos Estados Unidos, sugerindo menor demanda.

Na New York Mercantile Exchange, o WTI para fevereiro fechou em alta de 0,38% (US$ 0,28), a US$ 74,22 o barril. Na Intercontinental Exchange (ICE), o Brent para o mesmo mês subiu 0,59% (US$ 0,47), a US$ 79,70 por barril.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O analista da Oanda Craig Erlam aponta que os preços do petróleo continuam a se recuperar, com o risco de perturbações no Mar Vermelho a contribuindo "potencialmente para o salto que temos visto recentemente". Segundo o Rabobank, "até agora, o impacto sobre a oferta de petróleo parece ter sido limitado, embora o mercado continue a monitorar a situação".