Ouro fecha em queda, com recuperação do dólar, mas se mantém acima de US$ 2 mil

O contrato futuro mais líquido do ouro fechou em leve queda nesta quarta-feira, 20, mas se manteve confortavelmente acima da marca de US$ 2 mil por onça-troy, pressionado pela recuperação do dólar. Entretanto, analistas destacam que, a médio prazo, a perspectiva é de avanço para a commodity.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para fevereiro de 2024 fechou em baixa de 0,21%, a US$ 2.047,70 por onça-troy.

Apesar da queda desta quarta, o AJ Bell destaca que, no fim, acabou sendo um ano positivo para o ouro, com retornos de dois dígitos.