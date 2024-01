Na Alemanha, índice GFK de confiança do consumidor para janeiro sobe a -25,1

O índice de confiança do consumidor na Alemanha subirá para -25,1 pontos em janeiro, ante -27,6 pontos em dezembro, de acordo com dados publicados nesta quarta-feira pelo instituto alemão GFK. O resultado veio melhor do que a previsão de analistas consultados pela FactSet, que estimavam -27 pontos para janeiro. Apesar da melhora de confiança dos consumidores alemães pelo segundo mês consecutivo, a perspectiva para economia do país ainda é moderada. O GfK se baseia em dados do mês atual para projetar a confiança do consumidor no mês seguinte. *Com informações da Dow Jones Newswires.