Ceia de Natal está mais cara? Veja as frutas que subiram e baixaram no Ceará

Levantamento do Sima comparou o preço das frutas que são geralmente usadas em ceia de Natal em 2022 e 2023

Crédito: Epitácio Moura/Governo do Ceará

As frutas para a ceia de Natal aumentaram ou diminuíram o preço? Um levantamento realizado pelo Sistema de Informação de Mercado Agrícola da Ceasa-CE (Sima) entre dezembro de 2022 e dezembro deste ano identificou a variação de alguns produtos que são mais consumidos neste período. Veja abaixo.



No setor das frutas secas, alguns produtos apresentaram queda de até 38% em seus preços no comparativo anual. No entanto, há itens que ficaram 50% mais caros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Frutas secas (comparação de dez/2022 com dez/2023)

Amêndoas sem casca: de R$ 105,00 para R$ 65,00/kg (-38,10%)

Tâmara seca sem caroço: de R$ 50,00 para R$ 40,00/kg (-20%)

Castanha de caju: de R$ 55,00 para R$ 45,00/kg (-18,18%)

Castanha do Pará: de R$ 110,00 para R$ 90,00/kg (-18,18%)

Ameixa seca sem caroço: de R$ 39,00 para R$ 33,00/kg (-15,38%)

Ameixa seca com caroço: de R$ 35,00 para R$ 30,00/kg (-14,29%)

Damasco seco turco de R$ 60,00 para R$ 90,00/kg (+50%)

Frutas cristalizadas: de R$ 10,50 para R$ 13,00/kg (+23,81%)

Uva passa preta: de R$ 15,50 para R$ 17,00/kg (+9,68%)

Uva passa branca: de R$ 38,00 para R$ 40,00/kg (+5,26%)

No caso das frutas frescas, a lichia chegou a cair 45,31%, mas também houve aumento de mais de 100% em alguns itens, como é o caso da cereja.