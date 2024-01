Senado vota subvenção do ICMS e criação do Ministério do Empreendedorismo; entenda

Com a decisão, a intenção do governo é acabar com a isenção de tributos federais sobre subvenções (transferências de recursos públicos para atender entidades públicas e privadas) destinadas a custeio.

A MP da subvenção do ICMS é considerada a principal aposta de Haddad para garantir o déficit zero em 2024. Isso porque a previsão de arrecadação é em torno de R$ 35 bilhões.

O Plenário do Senado pode votar nesta terça-feira, 19, duas Medidas Provisórias (MP): a que altera a tributação de incentivos fiscais e a que cria o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Ambas foram aprovadas pelos deputado s na semana passada.

Dessa forma, todos os benefícios fiscais serão tributados somente aquilo que for caracterizado como “subvenção para investimento”, é que vai gerar um crédito fiscal de imposto de renda.

O texto muda a forma pela qual as empresas tratarão recursos de subvenções concedidas pelos entes federativos quando de sua contabilização para diminuir o pagamento de tributos federais. Se aprovado, as novas normas terão efeito a partir de 1º de janeiro de 2024.

Ministério do Empreendedorismo



Senadores também vão analisar mudanças feitas durante a tramitação da medida que cria o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

A proposta ampliou competências do ministério para tratar também do empreendedorismo feminino, da promoção de startups e da simplificação da interação das microempresas e empresas de pequeno porte com o poder público.

O ministério é 38º do governo e foi criado por desmembramento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Assim, ele assume funções que antes eram desta pasta, como: