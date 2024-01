Petróleo fecha em alta, com tensões no Mar Vermelho e dólar fraco no exterior

O petróleo fechou em alta, em meio à desvalorização do dólar no exterior e aos conflitos no Mar Vermelho, que representam risco à oferta.

Na New York Mercantile Exchange, o WTI para fevereiro fechou em alta de 1,53% (US$ 1,12), a US$ 73,94 o barril. Na Intercontinental Exchange (ICE), o Brent para fevereiro subiu 1,64% (US$ 1,28), a US$ 79,23 por barril.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmou na segunda-feira à noite que o país, junto a outras nações, lançou uma iniciativa para garantir segurança a navios no Mar Vermelho. O anúncio ocorreu na esteira dos recentes ataques a embarcações na região, atribuídos aos Houthi, que controlam o Iêmen. As ofensivas fizeram petroleiras e empresas de transporte marítmo desviarem as rotas de seus navios para longe da área.