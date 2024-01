Governo garante entrega de mais de 2 milhões de casas até 2026

O presidente visitou as novas unidades habitacionais do Conjunto Miracema III e IV, em Macapá (AP), e participou de uma solenidade, junto de ministros, lideranças políticas, movimentos sociais e beneficiários.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nessa segunda-feira, 18, durante entrega do Minha Casa, Minha Vida em Macapá, que, até 2026, o Governo Federal entregará dois milhões de unidades habitacionais no Brasil , e que zerar o déficit habitacional é uma das metas mais importantes da gestão.

"Construir casa para o povo mais humilde é uma necessidade urgente. A gente precisa ter um ninho definitivo. [...] Nós já fizemos seis milhões de casas e vamos fazer mais dois milhões de casas até terminar o meu mandato para que a gente possa atender a uma necessidade vital do povo brasileiro", disse.

Em Macapá, foram entregues mil moradias dos dois últimos de quatro módulos contratados inicialmente. O Conjunto Miracema tem apartamentos e casas, de 44,22 m² e 37,72 m², escola, biblioteca e uma creche.

Lula falou também que haverá esforços para geração de emprego e renda e garantia de oportunidades para os beneficiários do Minha Casa Minha Vida.

"Eu conheço muito bem o sonho da casa própria, dessas meninas que receberam a chave da casa e choraram de emoção, porque o dia que eu fui ver a minha casa, aquele pedacinho de terra que eu sabia que era meu, foi, possivelmente, o dia mais feliz da minha vida", lembrou.

Também nesta segunda-feira, em Teresina (PI), foram entregues 26 unidades habitacionais no Residencial Bem Me Quer, com moradias adaptadas a pacientes que passam por tratamentos médicos longos.