Correção - Argentina: BC define nova taxa como juros de referência e a coloca em 100%

A matéria publicada anteriormente, na segunda-feira, 18, continha uma incorreção no título e no primeiro parágrafo. Na verdade, a nova taxa de juros de referência é a de passivos de um dia, não a de prazo fixo, e foi fixada em 100%. Segue versão corrigida do título e do texto.

Argentina: BC define nova taxa como juros de referência e a coloca em 100%

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O banco Central da Argentina (BCRA) anunciou que irá determinar a taxa de passivos de 1 dia como sua taxa de referência da política monetária, agora em 100%, e não mais as Letras de Liquidez, conhecidas como Leliqs. Ainda, a autoridade monetária apontou que sua principal ferramenta de absorção de excedentes monetários serão as operações de recompra passivas.