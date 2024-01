Bolsas de NY fecham em alta, observando perspectivas para 2024, e Dow Jones renova máxima

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 19, com Dow Jones renovando máxima histórica de fechamento, em mais um pregão atento às perspectivas para a política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) ao longo do próximo ano. Além disso, enquanto o consenso é de um relaxamento do Fed diante da desaceleração da inflação, analistas destacam ainda o possível efeito que o entusiasmo com a inteligência artificial poderá ter nas ações.

No fechamento, o índice Dow Jones subiu 0,68%, a 37.557,92 pontos, na máxima histórica; o S&P 500 subiu 0,59%, a 4.768,37 pontos; o Nasdaq avançou 0,66%, a 15.003,22 pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O monitoramento do CME Group ainda aponta chance majoritária de corte de juros pelo Fed em março, mesmo com os esforços mais recentes dos formuladores de política americanos de convencer o mercado do contrário.