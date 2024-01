Bolsa passa de 131 mil pontos, recorde histórico

O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa de Valores (B3), bateu novo recorde histórico nesta segunda-feira, 18, ao encerrar o dia com alta de 0,68%, aos 131.083 pontos. Puxado pela valorização das ações da Petrobras, que subiram na esteira de nova alta dos preços internacionais do petróleo, o índice superou os 130.842 pontos da última quinta-feira, o recorde anterior. Com o avanço de ontem, o Ibovespa acumula alta de 2,95%, e de 19,46% no ano.

Com agenda relativamente esvaziada ontem, a alta em torno de 2% nos preços do petróleo - após novo ataque de rebeldes do Iêmen a navio no Mar Vermelho, importante via de escoamento do petróleo do Oriente Médio - puxou as ações da Petrobras, que fecharam o dia com ganhos de 2,05% (ON) e 1,24% (PN).

"Eventos econômicos importantes passaram e o mercado começa a diminuir a liquidez. O dia foi de movimentações mais contidas, e o petróleo ajudou, com o setor de energia segurando o índice na sessão, assim como o metálico, apesar da queda do minério", disse Pedro Canto, analista da CM Capital, destacando também a "puxada" do setor financeiro, leia-se bancos, que é o de maior peso no índice, ao longo da tarde. O papéis ON do Itaú Unibanco subiram 0,75%, Bradesco PN, 0,75%, BTG Unit, 1,40% e Santander UnitBR, o,70%.