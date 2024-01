BC da Colômbia decide cortar taxa de juros de 13,25% para 13,00% ao ano, após 4 manutenções

O Banco Central da Colômbia cortou sua taxa básica de juros de 13,25% para 13,00% ao ano, após quatro manutenções seguidas, em decisão dividida. Cinco dirigentes foram a favor do corte de 25 pontos-base, enquanto dois votaram por uma nova manutenção das taxas.

No comunicado oficial, o BC destaca a queda contínua da inflação, que chegou a 10,25% em novembro, apesar de ainda seguir alta, acima da meta de 3% ao ano. "O Conselho de Administração reitera que a decisão hoje adotada é consistente com o objetivo de aproximar a inflação da meta de 3%, e reafirma que as decisões futuras dependerão das novas informações disponíveis", afirma.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As expectativas de inflação nos diferentes prazos apresentaram comportamento misto. A mediana dos analistas consultados pelo banco elevou a sua previsão para o final de 2024 de 5,2% em novembro para 5,7% em dezembro, mas as expectativas de inflação a dois e cinco anos se mantiveram estáveis, e se situam em 3,8% e 3%, respectivamente.