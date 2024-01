Produção de cloro no Brasil recua 1,7% de janeiro a agosto, mostra Abiclor

A produção brasileira de cloro de janeiro a agosto de 2023 somou 684,7 mil toneladas, o que representa um recuo de 1,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Já a produção de soda cáustica, realizada em paralelo à do cloro, foi de 751,6 mil toneladas, um volume 1,6% menor que o registrado no mesmo período em 2022. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Álcalis, Cloro e Derivados (Abiclor).

A entidade, que representa 98% das indústrias brasileiras do setor, aponta que o consumo de cloro no acumulado até agosto foi de 621,7 mil toneladas, valor 1,9% menor no comparativo com o mesmo intervalo do ano anterior. O produto foi utilizado principalmente para a produção de dicloroetano (DCE), ácido clorídrico e hipoclorito de sódio. Os três compostos atendem a diversos fins, entre eles, limpeza e desinfecção.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As vendas internas de soda cáustica no acumulado até agosto somaram 662,2 mil toneladas para a atividade industrial, o que representa uma alta de 1,8% ante o mesmo intervalo de 2022. O produto atendeu aos setores de papel e celulose, químico, revenda, sabão e detergentes, alumínio, siderurgia, alimentos e bebidas.