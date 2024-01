Natal: terminais rodoviários de Fortaleza devem receber 40 mil passageiros

Terminais rodoviários de Fortaleza esperam receber 40 mil passageiros no período natalino. Crédito: FERNANDA BARROS

No período do Natal, os terminais rodoviários de Fortaleza estão com previsão de receber 40 mil passageiros entre os dias 22 e 26 de dezembro. O número representa um aumento de 26% em relação à média normal do fluxo e um aumento de 8% comparado ao mesmo período no ano passado. O dia com maior fluxo de passageiros será a sexta-feira, 22, de acordo com Newton Fialho, gerente da Socicam, empresa que administra os terminais rodoviários fortalezenses. A previsão é receber 11.820 usuários nesse dia. Estima-se que até o término do período, somadas normais e extras, mais de 1.710 viagens sejam realizadas durante os cinco dias, o que representa um aumento de 14% em relação à média normal.