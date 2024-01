Média salarial oferecida por empresas nos EUA sobe ao maior nível desde 2014, diz Fed de NY

Uma pesquisa do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos revelou que a média salarial oferecida por empresas aumentou para US$ 79,16 mil por ano nos quatro meses até novembro. O número representa uma alta acentuada em comparação aos quatro meses até julho (US$ $69,47 mil por ano) e é o maior nível desde que a série histórica começou, em 2014.

Entre os entrevistados pela pesquisa, a probabilidade de mudar para um novo empregador subiu de 10,6% em julho para 12,3% em novembro.

Já a probabilidade de sair da força de trabalho cresceu para 3,5%, também atingindo maior nível da série histórica.