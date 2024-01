Governo propõe alta de 52% no auxílio-alimentação de servidores federais

O reajuste passa de R$ 658 para R$ 1 mil; Ministério da Gestão também propôs aumento no auxílio-saúde e auxílio-creche

Os valores foram propostos no Orçamento de 2024, que ainda depende da aprovação do Congresso .

Também foram apresentadas propostas de aumentos para o auxílio-saúde (de R$ 144,38 para cerca de R$ 215) e no auxílio-creche (R$ 321 para R$ 484,90).

A proposta foi entregue pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) à Mesa Nacional de Negociação Permanente.

Segundo o Secretário de Relações do Trabalho, José Feijóo, o objetivo é diminuir as disparidades salariais dentro do serviço público federal. O secretário também explica que os reajustes serão sobre os benefícios e não sobre os salários.

“É uma proposta que busca maior equilíbrio entre os menores e as maiores remunerações. Estamos em busca de maior proporcionalidade, ao atuarmos contra as disparidades existentes”, disse em nota.



Orçamento de 2024

A proposta de Orçamento de 2024 foi enviada ao Congresso em setembro, sem prever o reajuste salarial dos servidores públicos federais.

O argumento apresentado pelo governo foi que um eventual reajuste para os servidores públicos poderia significar, em um cenário hipotético com um aumento de 1%, um crescimento na folha de pagamento no valor de R$ 3,46 bilhões.