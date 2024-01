Dirigente do BCE diz que ainda não é possível mover política monetária para 'próximo estágio'

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Eslováquia, Peter Kazimir, afirmou nesta segunda-feira, 18, que não é possível mover os juros para o "próximo estágio", referindo-se a precificação do mercado de cortes já no início de 2024. Segundo ele, os dados positivos de redução da inflação nos últimos meses ainda não são suficientes para declarar vitória.

"Estamos cada vez mais confiantes que inflação atingirá meta de 2% em 2025 e que vamos conquistar isso em um cenário de pouso suave. Contudo, o progresso está sujeito a riscos", alertou o dirigente, em comunicado.

Diante das incertezas em um ambiente econômico "complexo", a decisão de evitar discussões sobre cortes de juros é uma "escolha estratégica para manter a estabilidade", comentou ele.