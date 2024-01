Neurotech: busca por crédito volta a cair em outubro, após interromper quedas em setembro

A busca por financiamento no Brasil voltou para a zona de contração em outubro. O Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC) teve queda mensal de 10% no período, após alta de 11% em setembro. Em relação a outubro de 2022, o recuo foi de 5%, contrariando a alta de 6% exibida nessa mesma base de comparação em setembro.

Nem mesmo a expansão de 31% na procura por financiamento no setor de serviços em outubro ante igual mês de 2022 foi suficiente para evitar a queda do INDC no período, dada a baixa representatividade do segmento no indicador. Com exceção de setembro, houve recuo do índice em todos os meses deste ano no indicador da Neurotech, uma empresa B3, especialista na criação de soluções avançadas de Inteligência Artificial e Big Data.

A maior queda no INDC em outubro na comparação interanual foi registrada no segmento bancos e financeiras, que apresentou declínio de 11%, ante crescimento de 10% no mês anterior. Já o varejo teve variação negativa de 1%.