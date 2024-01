Lula: governo aprovou reforma tributária com minoria no Congresso, um fato histórico

A aprovação da reforma tributária em um ambiente democrático e por um governo com minoria no Congresso é um "fato histórico", disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante um evento em Itaquera, na zona leste de São Paulo, em área que vai abrigar o empreendimento Copa do Povo, obra do Minha Casa Minha Vida (MCMV).

Durante o pronunciamento, porém, Lula fez questão de anunciar que os governos do Estado e do município de São Paulo também contribuíram financeiramente - cada um com R$ 53 milhões - com os esforços para a construção de moradias populares que estavam sendo anunciados pelo governo federal hoje, e alfinetou o governador paulista, Tarcísio de Freitas.

"Normalmente, quando ele faz uma coisa que o governo federal participa, não cita o governo federal. Nós não escondemos", disse Lula. "Acho que foram convidados, não vieram. Se viessem seriam tratados com o maior respeito", afirmou o presidente, referindo-se a representantes do governo estadual e da prefeitura de São Paulo.

Lula também acenou ao deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (Psol-SP), ao dizer que deve voltar à capital paulista em breve para anunciar o começo da construção do campus da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) em Itaquera. Além disso, firmou compromisso de levar institutos federais aos bairros Jardim Ângela e Cidade Tiradentes.

Boulos falou mais cedo no evento e foi o primeiro a ser citado por Lula nos agradecimentos, no início do discurso. O Partido dos Trabalhadores (PT) deverá indicar o vice da chapa do psolista.