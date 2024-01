Tributária: Ribeiro diz que IPI manterá isenção na Zona Franca de Manaus

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) é o relator da reforma tributária na Câmara Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

"Mitigamos essas questões, ouvimos todos pela supressão da CIDE e adoção do IPI. Na verdade, vai cumprir o mesmo papel. Foi uma discussão intensa com todos, mas foi mais uma discussão técnica mesmo do que sobre os efeitos da manutenção da vantagem competitiva da Zona Franca de Manaus", afirmou Ribeiro. Já Eduardo Braga (MDB-AM), relator da reforma tributária no Senado, explicou que "como o IPI seria extinto, houve a substituição inicial pelo Imposto Seletivo, que foi muito questionado em função de ele estar relacionado a produtos e serviços que tenham impacto sobre o meio ambiente ou a saúde e os produtos da Zona Franca, não tem". Confira entrevista do senador Eduardo Braga! Expectativa pela votação Ele também assegurou que a votação do texto da reforma tributária acontecerá nesta sexta, com a promulgação ocorrendo na próxima semana. "Construímos as soluções necessárias para entregarmos, se Deus quiser, em um dia histórico, a reforma tributária do nosso País, que traga mais simplificação, mais transparência, mais justiça, menos cumulatividade e mais segurança jurídica, sobretudo, o que nos coloca em um outro patamar", exaltou. "Nós chegamos a um acordo. Inclusive, daquilo que não foi acordado. Ela (a reforma tributária) está toda acordada. Até a divergência está acordada", brincou o parlamentar. Regime automotivo Sobre temas ainda em discussão, o relator disse que o principal debate se dá em relação ao regime automotivo.