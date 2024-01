Secretária dos EUA cita esforço do Brasil em ter economia estável e inflação controlada

A Secretária do Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, disse nesta sexta-feira, 15, que uma série de fatores têm tornado o Brasil "ainda mais atrativo" para os EUA no que vem sendo chamando de 'friendshoring', em que o país norte-americano tenta estabelecer parcerias estratégicas com aliados para tornar sua cadeia de suprimentos mais resiliente. A declaração foi dada durante o Fórum de CEOs Brasil e EUA, que contou também com a participação do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e do secretário especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Maurício Muniz.

Raimondo citou os esforços brasileiros para ter uma economia estável, inflação controlada, uma "democracia forte", responsabilidade fiscal, além do avanço obtido com a iminente aprovação da reforma tributária, assim como a atratividade do País na área de exploração de minerais críticos.

"Tudo isso torna o Brasil ainda mais atrativo para os EUA, como um espaço para os EUA pensarem no 'friendshoring', enquanto focamos em fazer nossa cadeia de suprimentos mais forte e resiliente", disse a secretária de Comércio dos EUA, destacando o foco do país no setor de semicondutores.