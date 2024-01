Secretária de Comércio dos EUA diz que relação comercial com o Brasil entrará em nova era

"Temos investimentos grandes aqui, mas podemos entrar em uma nova era", disse durante evento que está sendo realizado no Palácio do Itamaraty.

A Secretária do Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, disse nesta sexta-feira, 15, durante o Fórum de CEOs Brasil e EUA que a relação comercial entre os dois países entrará em uma nova era. Ao lado do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, Raimondo destacou que os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, compartilham dos mesmos valores em relação às mudanças climáticas, democracia e direito dos trabalhadores e disse que ainda há muito mais a ser feito.

Ela pontuou que enquanto o Brasil é forte em agricultura e minerais, os Estados Unidos estão aumentando seus investimentos em supply chain e semicondutores.

Alckmin destacou que os EUA são o maior parceiro econômico do Brasil no que se refere a bens, serviços e investimentos, com estoque de mais de US$ 200 bilhões e afirmou que o país é protagonista nos principais temas em discussão no âmbito internacional.

"O Brasil é protagonista em segurança alimentar, segurança energética e clima", disse ele. "O presidente Lula tem compromisso com a descarbonização, começando pelo desmatamento na Amazônia. O objetivo do Brasil é o desmatamento ilegal zero e a recomposição de áreas do bioma com Fundo do Clima", enumerou.