PMI composto dos EUA sobe a 51,0 em dezembro, mostra preliminar; PMI de serviços sobe a 51,3

O PMI de serviços avançou de 50,8 para 51,3 na mesma base comparativa, acima das previsões do mercado, de 50,7.

Segundo a S&P, a recuperação mais rápida do setor de serviços compensou a queda no setor industrial, que registrou forte redução nas novas encomendas e na produção.

As condições financeiras mais flexíveis na reta final de 2023 ajudaram a impulsionar a demanda, a atividade empresarial e o emprego no setor dos serviços, e também ajudaram a elevar as expectativas de produção futura, afirma o economista-chefe da S&P, Chris Williamson.