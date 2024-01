P-32, da Petrobras, chega a estaleiro no RS para um ano de desmantelamento e reciclagem

A Petrobras informou que o navio-plataforma P-32 chegou na quinta-feira, 14, ao Estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul, após uma semana de viagem desde a desancoragem do Campo de Marlim, na Bacia de Campos, Rio de Janeiro. A unidade será submetida a um processo de reciclagem seguindo as "melhores práticas ESG" (Ambiental, Social e Governança, na sigla em inglês), o que os executivos da empresa vêm chamando de "descomissionamento verde".

O desmantelamento do equipamento vai levar cerca de um ano, segundo a estatal.

A P-32 chega ao Rio Grande do Sul quando a Petrobras conclui o leilão de venda de outra plataforma, a P-33, que deve chegar ao estaleiro em meados de 2024 para procedimento similar.