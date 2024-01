Município de Catas Altas, em MG, teve maior PIB per capita em 2021, de R$ 920.833,97

Em 2021, o município de Catas Altas, no estado de Minas Gerais, registrou o maior PIB per capita do País: R$ 920.833,97, puxado pela extração de minério de ferro. No mesmo ano, o PIB per capita brasileiro foi de R$ 42.247,52.

Os dados são da pesquisa Produto Interno Bruto dos Municípios 2021, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No segundo lugar do ranking de maior PIB per capita ficou Canaã dos Carajás, no Pará, seguido por São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), Itatiaiuçu (MG), Presidente Kennedy (ES), Conceição do Mato Dentro (MG), Maricá (RJ), Saquarema (RJ), Paulínia (SP) e Campos de Júlio (MT).