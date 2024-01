Juros: Taxas ficam estáveis entre exterior negativo e avanço da pauta fiscal

Os juros futuros fecharam a sessão perto da estabilidade, depois de chegar a firmar trajetória de queda moderada à tarde, descolando-se do sinal de cautela que prevaleceu no exterior e do viés negativo exibido pelo câmbio e nas ações. No fim da segunda etapa o ambiente internacional mais carregado acabou reconduzindo as taxas para perto ajustes. O avanço da pauta econômica no Congresso colaborou para esfriar a tentativa de realização de lucros, assim como também ajustes técnicos de posições típicos de fim de ano num mercado amplamente vendido em taxas. Na semana em que o Federal Reserve fez a festa dos ativos, a curva devolveu entre 25 e 35 pontos-base nos principais contratos.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 encerrou a 10,090%, de 10,109% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026 fechou estável em 9,71% ontem. O DI para janeiro de 2027 terminou com taxa de 9,80%, de 9,81%, e a do DI para janeiro de 2029 fechou a 10,21%, de 10,24%.

Ainda que não tenham conseguido sustentar o movimento de baixa até o fim, as taxas tiveram comportamento mais benigno comparado aos demais ativos domésticos, que partiram para uma realização de lucros mais firme. Mesmo com a forte queima de prêmios durante a semana, o mercado de juros adiou um ajuste consistente - nas máximas do dia os principais contratos não chegaram a subir 10 pontos-base.