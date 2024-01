Bolsas da Ásia fecham na maioria em alta, mas Xangai recua em dia de dados mistos da China

Por Gabriel Bueno da Costa*

São Paulo, 15/12/2023 - Os mercados acionários da Ásia não tiveram direção única, nesta sexta-feira. Entre os principais, Xangai exibiu perdas, mas Tóquio e várias outras subiram, ainda apoiadas pela perspectiva de relaxamento monetário por bancos centrais globais. Indicadores da economia chinesa foram avaliados, com a produção industrial acima da expectativa, mas frustração diante das vendas no varejo.

A Bolsa de Xangai fechou em queda de 0,56%, em 2.942,56 pontos, ao reverter ganhos vistos em parte do pregão mais para o fim do dia pela segunda vez seguida. A Bolsa de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 0,39%, a 1.912,50 pontos. A produção industrial da China cresceu 6,6% em novembro, na comparação anual, acima da previsão de alta de 5,4% dos analistas ouvidos pela FactSet. Já as vendas no varejo tiveram avanço de 10,1% na mesma comparação, quando se esperava alta de 12,5%. As vendas de moradias novas recuaram em ritmo mais forte, entre janeiro e novembro na comparação com igual intervalo de 2022, em meio a dificuldades recentes no setor. Entre ações em foco, o setor farmacêutico liderou as perdas, com Jiangsu Hengrui em queda de 2,3% e WuXi AppTec, de 1,65%. Já o setor imobiliário liderou ganhos, após Pequim e Xangai relaxarem restrições a compras de residências. Poly Developments & Holdings Group subiu 2,5% e Greenland Holdings, 1,3%.