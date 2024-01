Ainda sem acordo, reforma tributária deve ser votada à tarde; entenda

A Câmara dos Deputados tem, nesta sexta-feira, 15, um dia decisivo de votações de propostas econômicas. A principal delas, a reforma tributária, ainda carece de acordo que viabilize aprovação.

Conforme apurou o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, objetivo do governo é "manter o coração do texto" e debater as alterações feitas pelo Senado.

A previsão é de que teremos discussões e, se não tiver acordo prévio, será aberto para voto no plenário.