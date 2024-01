67% das cobranças judiciais de impostos em Fortaleza são extintas na Justiça

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) divulgaram que extinguiram 67% do contencioso fiscal do município nas últimas duas semanas.

O documento, que regulamenta o fluxo de extinção em bloco de execução fiscal e ações correlatas, além de estabelecer diretrizes e estratégias para racionalizar e aprimorar o fluxo de processos da mesma natureza em trâmite na Justiça estadual, foi assinado no último dia 1º de dezembro , durante visita do ministro Luís Roberto Barroso ao Ceará.

A redução do acervo ocorreu por meio dos trabalhos feitos a partir de acordo firmado pela Presidência do TJCE, do CNJ e pela PGM-Fortaleza, formalizado pela Portaria Conjunta Nº 8/2023.

Em comunicado, o TJCE frisa que como as ações deixaram de tramitar no Poder Judiciário, houve um descongestionamento do acervo das varas de execuções fiscais da Capital.

Na ocasião, o presidente do TJCE, desembargador Abelardo Benevides Moraes, a procuradora-geral adjunta de Consultoria e Contencioso Tributários do município de Fortaleza (PGM-Fortaleza), Valéria Moraes Lopes, além do ministro Luís Roberto, assinaram a portaria conjunta.

Para o coordenador do Núcleo 4.0 – Execuções Fiscais, juiz Renato Esmeraldo, as ações de execução fiscal são o grande gargalo do Judiciário brasileiro, uma vez que representam cerca de 34% do acervo nacional e de 12% do acervo do Ceará.

“A Portaria Conjunta implementou inovadora política de desjudicialização dos executivos fiscais, especialmente dos feitos em que a perspectiva de recuperação do crédito é reduzida, sem renúncia do crédito fazendário e sem prejuízo de medidas administrativas tendentes a reavê-lo. Como consequência, teremos atuação mais eficiente do Poder Judiciário nas ações de execução fiscal, uma vez que será direcionada a processos com maior probabilidade de recuperação dos ativos”, afirma.

