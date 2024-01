Vários fatores se somam para o baixo dinamismo do varejo, avalia IBGE

Apesar da melhora no mercado de trabalho e da queda na taxa básica de juros, o comércio varejista mostra baixo dinamismo nos últimos meses. As famílias estão preferindo aproveitar a melhora no orçamento doméstico para reduzir dívidas e sair da inadimplência, em vez de consumir, avaliou Cristiano Santos, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Temos vários fatores que se somam para entender melhor esse baixo dinamismo. Enquanto algumas atividades tiveram crescimento mais sustentado no ano, outras tiveram quedas", lembrou Santos.

O pesquisador menciona que a queda na taxa de juros não está resultando em mais consumo via crédito, mas os indicadores de inadimplência começaram a ceder, ao mesmo tempo em que houve um movimento também de renegociação de dívidas.