Para IBGE, leitura do varejo continua mostrando estabilidade

O comércio varejista brasileiro manteve a tendência de estabilidade em outubro, avaliou Cristiano Santos, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As vendas do varejo recuaram 0,3% em outubro, em relação ao mês imediatamente anterior.

"Esse é mais um valor que está muito próximo do zero. Então essa leitura continua de estabilidade", opinou Santos. "A leitura é muito clara, já se passaram dez meses (de 2023), esses valores estão próximos de zero desde fevereiro. Esse valor, às vezes, escapa um pouco para cima ou um pouco para baixo, mas sempre nessa faixa perto da estabilidade."