Ouro fecha em alta, com dólar e juros de Treasuries fracos após decisões de grandes BCs

O ouro fechou em alta nesta quinta-feira, 14, apoiado pelo recuo dos juros dos Treasuries e do dólar no exterior, no primeiro pregão do metal após Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manter juros inalterados no período da tarde da quarta-feira, 13.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para fevereiro de 2024 fechou em alta de 2,38%, a US$ 2.044,90 por onça-troy.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A cotação ganhou impulso após a manutenção de juros pelo Fed e a indicação de seu presidente, Jerome Powell, de que os dirigentes tiveram conversas preliminares sobre o início do relaxamento monetário. Essa leitura 'dovish' da reunião derrubou o dólar, tornando a commodity mais barata para operadores de outras divisas, e baixou o retorno dos títulos americanos, com quem o ouro compete.