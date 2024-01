Na Alemanha: instituto DIW corta projeções para PIB em 2024 e 2025, com contração neste ano

O instituto DIW Berlim afirma em comunicado que revisou para baixo suas projeções para o crescimento da Alemanha em 2024 e em 2025, esperando agora crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país de apenas 0,6% no próximo ano e de 1,0% em 2025 (reduções de 0,3 e 0,2 pontos porcentuais ante as projeções anteriores, respectivamente). A atualização ocorre após a Corte Constitucional da Alemanha restringir o uso de fundos do orçamento para temas ligados a questões climáticas, o que segundo o DIW pesará na economia nacional. Para o ano atual, a expectativa é de contração de 0,3%.

Na avaliação do instituto DIW, um acordo entre a coalizão governista sobre o orçamento "não fornece nenhum impulso positivo" para a atividade, em quadro "muito difícil" para a economia alemã. O consumo privado não mostra impulso nos últimos meses, como motor econômico, em quadro de ganhos modestos na renda real. A incerteza faz com que consumidores prefiram repor reservas em vez de gastar logo, diz o instituto, que menciona também fraqueza nos investimentos e na demanda externa.