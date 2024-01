Juros: Treasuries e varejo favorecem queda das taxas futuras, apesar de Copom mais conservador

Apesar da sinalização lida como mais conservadora do Copom, os juros futuros abriram com queda de até 18 pontos-base na manhã desta quinta-feira, 14, influenciados pelo recuo dos yields dos Treasuries, com o retorno da T-Note de 10 anos abaixo de 4,000%, ecoando o tom mais suave ou dovish do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Além disso, as vendas no varejo caíram 0,3% em outubro ante setembro, abaixo do piso das estimativas de analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast (-0,2%). Na quarta-feira, a pesquisa de serviços de outubro caiu abaixo das projeções. Há pouco recuo das taxas futuras era de ao redor de 15 pontos-base.

Às 9h42, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 recuava para 10,075%, de 10,162%, e o para janeiro de 2027 recuava para 9,700%, de 9,843% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 caía para 10,160%, de 10,306% no ajuste de quarta.