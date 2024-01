Inflação doméstica está caindo, mas pouco, e é preciso entender resistência, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, apontou que ainda existem pressões fortes sobre os preços na zona do euro, apesar de desaceleração recente. A dirigente demonstrou preocupação especialmente com a inflação doméstica, mais associada ao mercado de trabalho apertado.

"A inflação doméstica está caindo, mas pouco, e temos que entender esta resistência", observou ela, em coletiva de imprensa. "Precisaremos aguardar dados do início de 2024 para definir se inflação está em queda sustentável ou não", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os comentários de Lagarde ecoam projeções econômicas da equipe técnica do BCE, divulgadas nesta quinta, que preveem uma redução gradual da inflação ao longo de 2024.