Ibovespa avança e supera pontualmente marca histórica de 131 mil pontos com NY

O Ibovespa desacelerou a alta nesta quinta-feira, seguindo Nova York, depois de ter superado pontualmente o recorde histórico nominal dos 131.190,30 pontos do dia 7 de junho de 2021 (131.190,30 pontos). Na máxima de hoje, marcou 131.259,81 pontos, em alta de 1,39%, seguindo o bom humor internacional.

Os índices futuros de ações de Nova York diminuíam um pouco a elevação, após as vendas do varejo mostrarem aumento de 0,3% em novembro, ante previsão de recuo de 0,2%. Já os pedidos de auxílio-desemprego caíram 19 mil na semana, a 202 mil, na comparação com expectativa de 223,5 mil.

Nem mesmo a queda do minério de ferro em Dalian, na China, atrapalha o movimento, dado que as ações da Vale - com maior peso no indicador - avançam cerca de 1,00%.