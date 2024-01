Gasolina recua 0,51% na 1ª quinzena de dezembro, a R$ 5,80, mostra IPTL

O preço médio do litro da gasolina fechou a quinzena de dezembro a R$ 5,80, um recuo de 0,51% em relação ao valor registrado no fim do mês passado (R$ 5,83), segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento das transações nos postos de combustível.

A região Norte, que apresenta a maior média do País (R$ 6,35), teve a redução mais expressiva no preço do litro, de 0,78%, considerando a mesma base comparativa. A média regional mais barata (R$ 5,70) foi encontrada no Sul, aponta o levantamento.

Já o etanol teve preço médio de R$ 3,72 por litro nos primeiros quinze dias de dezembro, 0,53% mais barato do que no fechamento de novembro.