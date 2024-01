Fluxo cambial total em dezembro, até dia 8, é negativo em US$ 387 milhões, afirma BC

Em dezembro, até o dia 8, o canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 1,326 bilhão. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 14,129 bilhões e vendas no total de US$ 15,455 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

Com a entrada em vigor da nova lei cambial, operações menores têm até o dia 5 do mês subsequente para serem informadas ao BC e, por isso, a estatística mensal final do fluxo cambial é publicada na terceira semana do mês seguinte.

No comércio exterior, o saldo até o dia 8 do mês foi positivo em US$ 938 milhões, com importações de US$ 4,585 bilhões e exportações de US$ 5,523 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 432 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 1,711 bilhão em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 3,380 bilhões em outras entradas.

No ano

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 24,076 bilhões neste ano, até 8 de dezembro, informou o Banco Central. Em 2022, o resultado foi negativo em US$ 3,233 bilhões.

No acumulado de 2023 até a semana passada, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 24,772 bilhões. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 552,111 bilhões e retiradas no total de US$ 576,883 bilhões.

No comércio exterior, o saldo em 2023 até 8 de dezembro é positivo em US$ 48,848 bilhões, com importações de US$ 216,761 bilhões e exportações de US$ 265,610 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 30,070 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 62,027 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 173,530 bilhões em outras entradas.