Fluxo cambial total de 4 a 8 de dezembro é negativo em US$ 775 mi, mostra BC

Entre os dias 4 e 8 de dezembro, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 1,265 bilhão. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 10,991 bilhões e vendas no total de US$ 12,255 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 490 milhões, com importações de US$ 3,811 bilhões e exportações de US$ 4,301 bilhões.

Nas exportações, estão incluídos US$ 352 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 1,0 bilhão em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 2,949 bilhões em outras entradas.