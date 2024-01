Cinturão das Águas do Ceará recebe mais de R$ 50 mi para obras

Realizada pelo governo estadual, a obra conta com 75,44% de execução e já recebeu, desde 2013, cerca de R$ 1,4 bilhão em investimentos do Governo Federal

O Governo Federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), repassou R$ 50,7 milhões para a continuidade das obras do Cinturão das Águas do Ceará (CAC), responsável por abastecer a Região Metropolitana de Fortaleza.

Realizada pelo governo estadual, a obra conta com 75,44% de execução e já recebeu, desde 2013, cerca de R$ 1,4 bilhão em investimentos do Governo Federal. Destes, R$ 100,7 milhões foram repassados neste ano.

O projeto do CAC tem 145,2 km de extensão, compreendendo segmentos de canal a céu aberto, túneis e sifões.