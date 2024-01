BCE espera que mercado de trabalho siga resiliente, apesar de ligeiro arrefecimento

A equipe técnica do Banco Central Europeu (BCE) espera que o mercado de trabalho permaneça resiliente na zona do euro, apesar do ligeiro arrefecimento, com um crescimento do emprego mais moderado do que o observado em 2023. Em comunicado, o BCE projeta crescimento do emprego total deverá abrandar, mas permanecer em território positivo, caindo de 2,3% em 2022 para 1,4% em 2023, e depois se estabilizando em 0,4% ao longo do período 2024-2026.

Em comparação com as projeções de setembro de 2023, o crescimento do emprego foi revisto em alta em 0,6 pontos percentuais ao longo de todo o horizonte de projeção, implicando uma revisão em baixa do crescimento da produtividade do trabalho. Este padrão reflete o pressuposto de acumulo de mão-de-obra no atual contexto de fraco crescimento econômico, que se desfez nos últimos anos do horizonte de projeção, quando a economia voltou a se fortalecer.

Globalmente, se espera que o crescimento da produtividade do trabalho se fortaleça ao longo do horizonte de projeção, mas os níveis de produtividade permanecerão significativamente abaixo da sua tendência linear de longo prazo, projeta o BCE.