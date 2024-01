Acrefi comemora derrubada de veto presidencial ao Marco Legal das Garantias pelo Congresso

A Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi) está comemorando a derrubada pelo Congresso dos vetos do presidente Lula ao Marco Legal das Garantias. "A derrubada de vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Congresso Nacional na data de hoje traz avanços importantes ao mercado de crédito do País", avalia Tadeu da Silva, presidente da entidade.

Para o governo, a decisão do Congresso representa uma derrota porque o Ministério da Fazenda tinha no Marco Legal das Garantias uma aposta para destravar a concessão de crédito no País. A ideia era permitir que um mesmo bem pudesse ser dado como garantia em mais de uma operação de crédito.

A expectativa do governo era de que, com o Marco das Garantias, as instituições doadoras de crédito, além de aumentar o volume dos financiamentos, poderiam reduzir os juros embutidos nos empréstimos.