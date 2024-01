Volume de serviços no Ceará recua 2,1% em outubro

Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgados nesta quarta-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Crédito: AURÉLIO ALVES

O volume de serviços no Ceará recuou 2,1% em outubro ante setembro. No entanto, quando comparado com outubro de 2022, o avanço foi de 3,7%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgados nesta quarta-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No acumulado do ano, o resultado também é positivo, com alta de 4,6% nos dez primeiros meses de 2023 ante igual período do ano passado.

Cenário nacional Em outubro, o volume de serviços prestados no Brasil recuou 0,6% frente a setembro. É o terceiro resultado negativo consecutivo do indicador, que acumulou uma perda de 2,3%, eliminando, portanto, o ganho observado entre maio e julho (2,3%). Duas das cinco atividades pesquisadas ficaram no campo negativo: transportes (-2,0%), setor com maior impacto sobre o resultado geral do índice, e serviços prestados às famílias (-2,1%). Dessa forma, o setor de serviços se encontra 10,2% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 3,2% abaixo de dezembro de 2022 (ponto mais alto da série histórica).