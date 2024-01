PIB do Ceará cresce 2,24% no 3° trimestre puxado por serviços

O Produto Interno Bruto do Ceará (PIB) avançou 2,24% no 3º trimestre de de 2023 em comparação com período equivalente do ano passado, ficando acima da média nacional, que foi de 2%, conforme divulgação do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

A alta foi puxada pelo setor de Serviços, que cresceu 4,23%, ante quedas de 2,37% na Indústria e de 5,12% na Agropecuária.

O Ipece também divulgou a primeira previsão do PIB cearense para 2024, que é de 1,91%, acima do projetado para o PIB brasileiro, que deve crescer 1,5%.