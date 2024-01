MP da Subvenção traz 'jabutis' que alteram lei das offshores que foi sancionada hoje

O relatório da medida provisória que trata sobre subvenção do ICMS, apresentado nesta quarta-feira, 13, pelo deputado Luiz Fernando Faria (PSD-MG), incluiu "jabutis" que alteram, a lei das offshores sancionada hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Jabuti é um jargão usado para se referir a trechos incluídos em propostas legislativas que não têm relação com o conteúdo principal.

O artigo incluído na MP permite que pessoas físicas com offshore fora de paraíso fiscal com renda ativa própria acima de 60% do total optem pela tributação automática dos lucros no dia 31 de dezembro de cada ano. O trecho da lei original não previa essa modalidade, fazendo com que essas pessoas físicas necessariamente fossem tributadas somente na disponibilização dos lucros.

Na prática, a lei original dizia que apenas offshores em paraíso fiscal, que não produzem riqueza própria, teriam que pagar todo ano imposto de renda sobre os lucros gerados, mesmo que não tenha enviado recursos para a pessoa física no Brasil. A MP permite que offshores fora do paraíso fiscal também poderão optar pelo regime de tributação automático. Tributaristas ouvidos pela reportagem consideram a mudança "inócua", já que a pessoa física não escolheria um regime tributário menos benéfico a ela.