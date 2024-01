Membros do Copom, unanimemente, anteveem redução de mesma magnitude nas 'próximas reuniões'

Apesar do debate sobre uma possível aceleração da redução dos juros em 2024 ter se iniciado no mercado, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve de maneira unânime o guidance para os encontros de janeiro e março, ao repetir que antevê novos cortes de 0,50 ponto porcentual na taxa básica nas próximas reuniões - no plural. O colegiado seguiu o plano de voo e reduziu pela quarta vez seguida a taxa Selic em 0,50 ponto porcentual, de 12,25% para 11,75% ao ano, em decisão unânime.

"Em se confirmando o cenário esperado, os membros do Comitê, unanimemente, anteveem redução de mesma magnitude nas próximas reuniões e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário", reafirmou o Copom, no comunicado divulgado nesta quarta-feira, 13.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os diretores do BC repetiram ainda que a magnitude total do ciclo de flexibilização monetária dependerá da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular daquelas de maior prazo, de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos.