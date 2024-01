Leilão da ANP arrecada R$ 421,7 milhões; Petrobras, Shell e Chevron se destacam

O leilão, que figurou na manchete do O POVO de ontem, 13, estava sendo dimensionado por ambientalistas e representantes de povos tradicionais como "o leilão do fim do mundo”, devido ao possível impactosocioambiental das vendas de alguns lotes. Isso devido a sobreposição ou interferência direta desses blocos exploratórios a pelo menos 6 territórios quilombolas, 22 aldeias indígenas e a 15 unidades de conservação nacionais. Asituação alcança diretamente o Ceará: quatro desses lotes, inseridos na Bacia Sedimentar Potiguar, estão totalmente sobrepostos ao Quilombo Córrego de Ubaranas, dentro do município de Aracati.

Ao todo, informou a ANP, 192 blocos dos 602 ofertados foram arrematados por 15 diferentes empresas, que entraram na disputa sozinhas ou consorciadas entre si. Ao final, o desembolso das empresas ficou 179,69% acima do mínimo exigido em edital para as concessões vendidas.

Além de terem impetrado seis ações civis públicas na Justiça Federal contra o certame, os ativistas organizaram uma manifestação em frente ao hotel antes do leilão.

Entre as empresas tradicionais do setor, as grandes vencedoras foram a Petrobras e a britânica Shell que, juntas, arremataram 29 blocos na Bacia de Pelotas, no litoral sul do País. Em três desses blocos, a dupla terá como sócia a petroleira chinesa CNOOC, que tem negócios no pré-sal há anos. Na mesma Bacia de Pelotas, a norte-americana Chevron levou sozinha outros 15 blocos, em apertado rali com o consórcio encabeçado pela Petrobrás.

Os lances vencedores por Pelotas corresponderam a 71% do total arrecadado no leilão ou R$ 298,74 milhões.

Fora das ambições do mercado por duas décadas, Pelotas voltou à baila neste ano como fronteira de exploração após resultados promissores do outro lado do oceano, na Namíbia, e animação do mercado com o litoral uruguaio, espécie de continuação do litoral brasileiro.

Além disso, as negativas ao licenciamento ambiental na Margem Equatorial têm levado a Petrobras a reorientar suas buscas.

'Grande sucesso'