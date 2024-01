Juros: Fed 'dovish' amplia otimismo sobre comunicado do Copom e taxas desabam

Os juros futuros, já em queda desde a abertura, derreteram após o desfecho da reunião do Federal Reserve. A leitura dovish do comunicado, do gráfico de pontos e da entrevista de Jerome Powell estimulou as apostas no corte dos juros americanos a partir do primeiro trimestre do ano que vem, trazendo um bom presságio para o comunicado do Copom, que sairia após o fechamento do mercado. Os rendimentos dos Treasuries tombaram e as taxas locais acompanharam, com crescimento das apostas num ciclo de queda mais extenso da Selic e de taxa terminal mais baixa.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 fechou em 10,07% (mínima), de 10,253% ontem no ajuste, e para janeiro de 2026, em 9,62%, de 9,89%. A taxa do DI para janeiro de 2027 cedeu a 9,70%, na mínima, (10% ontem) e a do DI para janeiro de 2029 caiu de 10,45% para 10,19% (mínima).

As principais taxas encerraram nas mínimas desde meados de 2021, sendo que no trecho intermediário se firmaram na casa de um dígito. A percepção é de que um ambiente externo mais favorável pode abrir espaço para maior ousadia do Copom na política monetária.